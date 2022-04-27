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МИД Казахстана допустил запрет Кеосаяну на въезд в страну

МИД Казахстана допустил, что включит телеведущего Кеосаяна в список нежелательных лиц

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

МИД Казахстана допустил, что ведущему шоу «Международная пилорама» на НТВ Тиграну Кеосаяну будет запрещен въезд в республику. Об этом сообщает Tengrinews.

Пресс-секретарь МИД Айбек Смадияров сказал, что Кеосаян сделал оскорбительное и необъективное заявление в отношении Казахстана. «Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами», — отметил Смадияров.

По его мнению, такие выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства между Москвой и Нур-Султаном. «Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», — добавил пресс-секретарь МИД.

Telegram-канал ORDA опубликовал видео с Кеосаяном, в котором он обвинил казахов в неблагодарности и посоветовал им взглянуть на Украину и серьезно подумать. «Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь», — заявил телеведущий.

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София Сарджвеладзе
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