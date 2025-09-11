Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Симоньян раскрыла новые подробности своего состояния после операции

Глава RT Симоньян заявила, что находится дома после операции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла новые подробности своего состояния после операции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь», — рассказала журналистка.

7 сентября в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» глава RT призналась, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Симоньян не стала раскрывать подробностей, однако рассказала, что ей предстоит операция в области груди. Она добавила, что решила сама рассказать об этом, чтобы избежать слухов.

9 сентября журналистка вышла на связь после операции. Она сообщила, что вышла из наркоза, и поблагодарила всех, кто за нее молился и переживал.

.
