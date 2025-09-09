Очнувшаяся после операции Симоньян поблагодарила всех переживавших за нее

Симоньян после операции поблагодарила всех переживавших за нее

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вышла на связь после перенесенного хирургического вмешательства. О своем самочувствии она рассказала в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер рассказала, что пару часов назад очнулась от наркоза и «уже грызет шоколадку», однако ей пока тяжело быстро и грамотно набирать текст. «Спасибо всем, кто переживал и молился. Дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — заявила она.

7 сентября Симоньян призналась, что врачи обнаружили у нее «страшную тяжелую болезнь», и ей предстоит срочная операция. Она не раскрыла свой недуг, показав лишь на область груди. Одной из причин, по которой она решила заявить об операции, Симоньян назвала желание избежать слухов. «Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — добавила главред RT.