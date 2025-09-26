Умер Тигран Кеосаян

Главред RT Симоньян сообщила о смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, находившийся в коме, умер в возрасте 59 лет. Об этом в Telegram сообщила его жена, главред RT Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян.

Журналистка поблагодарила тех, кто молился за здоровье режиссера. Она также попросила не звонить ей и ее семье.

В июне Симоньян, отвечая на вопрос о состоянии Кеосаяна, заявила, что врачи могут обеспечить ему только уход. Главред RT также попросила подписчиков молиться за ее супруга.

Перед этим журналистка рассказала об улучшении в состоянии Кеосаяна. Она раскрыла, что ее муж стал реагировать на голос.

О том, что режиссер и телеведущий находится в коме после клинической смерти, Симоньян сообщила в начале января. Она пояснила, что у Кеосаяна давно были серьезные проблемы с сердцем.