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20:55, 22 июля 2025Экономика

В Москве затопило торговый центр

Московский торговый центр «Кунцево Плаза» затопило из-за сильных ливней
Полина Кислицына (Редактор)

Торговый центр «Кунцево Плаза» на западе столицы затопило из-за сильных ливней. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Московский».

Инцидент произошел вечером вторника, 22 июля. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, как вода мощным потоком стекает с потолка здания, заливая пол и заполняя контейнеры для мусора, который установили для сбора воды сотрудники торгового центра. Помимо этого, в кадр попал мужчина, управляющий поломоечной машиной, который пытался убрать последствия дождя.

Ранее в этот же день стало известно, что двое москвичей решили устроить заплыв по лужам, которые образовались из-за ливня, обрушившегося этим вечером на столицу. По прогнозам синоптиков, осадки разной интенсивности продлятся до конца вторника, 22 июля.

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