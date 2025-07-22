Москву залило дождем

ЦОДД: Дождь в столице продлится до конца дня

Дождь в Москве продлится до конца дня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Жителям столицы рекомендовали использовать метро вместо автомобилей. Если же поездки нельзя отложить, следует перенести их на более позднее время — после 19:00, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В центре города появились большие лужи, много осадков пришлось на район Большой Ордынки и Красную площадь. В некоторых районах столицы пошел град.

Ранее синоптики Росгидрометцентра заявили, что обрушившийся в понедельник, 21 июля, на Московский регион ливень стал одним из самых сильных в мире за минувшие сутки по количеству выпавших осадков.