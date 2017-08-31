Названа причина смерти певицы Людмилы Рюминой

Причиной смерти исполнительницы Людмилы Рюминой стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС в четверг, 31 августа, сообщила представитель государственного театра «Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой» Елена Орлова.

Сотрудница учреждения отметила, что прощание с певицей запланировано на 4 сентября. Траурная церемония состоится в фольклорном центре, художественным руководителем которого работала Рюмина. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

В пресс-службе департамента культуры Москвы заявили, что ведомство окажет содействие в организации церемонии прощания и похорон исполнительницы.

Ранее в четверг стало известно, что Рюмина скончалась в Боткинской больнице. Народной артистке России было 68 лет.

Рюмина исполняла русские народные песни. Она также работала руководительницей основанного ей Московского государственного ансамбля «Русы».