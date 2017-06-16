При аварии с участием маршрутки в Балашихе пострадали 13 человек

Видео: 360tv.ru

В результате ДТП с участием маршрутного такси в подмосковной Балашихе госпитализированы 13 человек, сообщает в пятницу, 16 июня, сетевое издание m24.ru. Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.

Как пишет m24.ru, маршрутка столкнулась в двумя легковыми автомобилями и от удара перевернулась. В микроавтобусе находилось 18 пассажиров.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель маршрутного такси, который выехал на перекресток, несмотря на красный сигнал светофора. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, передает РИА Новости.