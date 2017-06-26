Под Ставрополем в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек

В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом РИА Новости в понедельник, 26 июня, сообщил источник в экстренных службах региона.

По его словам, инцидент произошел в Шпаковском районе, на 26-м километре федеральной автодороги «Кавказ», в двух километрах южнее населенного пункта Татарка.

Пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу №4 Ставрополя.

Собеседник агентства уточнил, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. Еще двое, в том числе ребенок, получили ранения средней и легкой тяжести.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что всего на момент автоаварии в «ГАЗели» находились 10 человек, маршрутка двигалась по маршруту «Учкекен — Ставрополь». По словам пассажиров, водителя перед столкновением с КАМАЗом мог ослепить свет заходящего солнца, добавили в ведомстве.

В воскресенье, 25 июня, на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае в результате ДТП погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей. Водитель автомобиля Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовой фурой MAN.