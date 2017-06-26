При столкновении двух автомобилей в Саратовской области погибли пять человек

В Советском районе Саратовской области в результате ДТП погибли пятеро, в том числе один ребенок. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном главке МВД.

Утром в понедельник, 26 июня, на трассе около поселка Красный Кут столкнулись автомобили Renault Logan и Opel. На месте ЧП работают оперативные службы региона. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 26 июня в Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего артистов государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки».Транспортное средство во время спуска по серпантину врезалось в бетонное заграждение и опрокинулось в кювет, в результате чего два человека были госпитализированы. Отмечается, что погибших нет.