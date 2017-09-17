Младенец в Петербурге попал в больницу с передозировкой капель от насморка

Годовалого мальчика доставили в больницу Санкт-Петербурга из-за передозировки лекарства. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает «Фонтанка».

Ребенка привезли из его дома в Красногвардейском районе Петербурга. Врачи лечебного учреждения на Бухарестской улице диагностировали у него отравление каплями от насморка — нафтизином.

Состояние младенца оценивается как тяжелое.

Отмечается, что семья у пострадавшего полная и на учете не состоит. По факту произошедшего проводится проверка.

В апреле сообщалось, что в Екатеринбурге воспитанник детского сада попал в больницу после того, как выпил дезинфицирующее средство, по ошибке предложенное ему воспитателем вместо воды.