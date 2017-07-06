Китайские книголюбы отравились из-за собственной библиотеки

Семейная пара на востоке Китая отравилась из-за собственной обширной книжной коллекции. Подробности сообщает The South China Morning Post.

Муж и жена, живущие в городе Тайчжоу (провинция Цзянсу) постоянно кашляли, а их ребенок страдал от насморка. На походы по врачам они потратили 8 тысяч юаней (почти 1200 долларов), однако медики не могли им помочь. Тогда женщина подумала, что проблема может быть в воздухе. По ее просьбе местные коммунальщики произвели замеры и выяснили, что во всех помещениях квартиры был превышен уровень формальдегида.

По китайским стандартам концентрация выше 0,08 миллиграммов формальдегида на квадратный метр территории считается опасной. В спальне супругов концентрация составляла 0,1 миллиграмм, около книжных полок — 0,26 милиграммов. Эксперты насчитали в квартире десятки тысяч книг — они стояли на полках и лежали на полу в каждой комнате.

Формальдегид входит в состав типографской краски, используемой для печати книг и газет.