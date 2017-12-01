Дагестанский школьник расплакался во время рассказа о тяготах учебы

Видео: 05_r_e_g_i_o_n • / Instagram

Школьник из Дагестана пожаловался на учебу в школе и высказался о том, что думает о системе образования в республике. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте 05_r_e_g_i_o_n и за три дня набрал более 50 тысяч просмотров.

На видео школьник рассказывает о тяготах учебы. В частности, о том, что его портфель слишком тяжелый, а учеба занимает у него львиную долю времени. По его словам, ему приходится сидеть на уроках, тащить сумку домой и до вечера делать домашнее задание. «Сижу, башкой своей ломаю эти знания, сижу пишу руками!» — сквозь слезы рассказывает ребенок и, переходя на крик, требует, чтобы его перестали снимать на камеру.

В начале октября в сети посмеялись над разговором дагестанских матерей, эмоционально критикующих школу в чате WhatsApp. В основном женщины выражали свое недовольство большим объемом заданий и жаловались на то, что некоторые предпочитают спрашивать об уроках в чате вместо того, чтобы следить за своими детьми.