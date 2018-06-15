Самый богатый омский депутат перед арестом обналичил миллиард рублей

Суд арестовал депутата законодательного собрания Омской области Сергея Калинина, обвиняемого в мошенничестве с завышением тарифов на газ. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил Следственный комитет в ТамТам-канале.

В ходе судебных слушаний прокурор Дмитрий Казанник сообщил, что у парламентария есть недвижимость в Германии и Турции, а недавно он обналичил один миллиард рублей, дальнейшая судьба которых неизвестна, передает агентство «Омск-Информ».

«У обвиняемого изъят загранпаспорт, но есть шенгенская виза. Он может скрыться», — подчеркнул прокурор.

По версии следствия, в 2011-2018 годах за счет искусственного включения в тариф компании «Омскгазсеть» затрат на аренду газопроводов были похищены денежные средства у потребителей газа. Общий ущерб по делу превышает один миллиард рублей. В СК полагают, что Калинин является руководителем одной из аффилированных компаний, участвующих в мошеннической схеме.

Его сообщником следствие считает директора компании «Омскгазсеть» Александра Орлова, который помещен под домашний арест.

Калинин — самый обеспеченный депутат омского заксобрания. В 2017 году он задекларировал доход в размере почти 250 миллионов рублей, отмечает газета «Коммерсантъ».

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