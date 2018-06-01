Депутат заказал бизнесмена и расплатился с разбойниками похищенными деньгами

В Иркутске арестован местный депутат, организовавший разбойное нападение на директора крупной местной компании. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Фамилия арестанта не указывается. По данным следствия, в августе 2017 года четверо мужчин напали на улице на бизнесмена и отобрали у него 2,5 миллиона рублей.

В ходе расследования выяснилось, что к разбою причастен депутат одного из муниципальных образований Иркутского района. Следователи установили, что он предоставил исполнителям преступления автомобиль с поддельными номерами, а после разбоя рассчитался с ними частью похищенных денег.

Депутату предъявлено обвинение в организации разбойного нападения.

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