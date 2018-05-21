ФСБ раскрыла экстремистов во главе с помощником украинского депутата

ФСБ раскрыла экстремистскую группу, созданную помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщили РИА Новости в центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужб, экстремистами руководил Эрол Велиев, помощник Джемилева. Они планировали совершение преступлений «для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности» на территории Крыма. В состав группы, сформированной в Харькове, вошли также бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

В январе 2018 года экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева с использованием бутылок с зажигательной смесью, говорится в сообщении ФСБ. За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано по 500 долларов.

Материалы по теме Под соусом татар История любви: как меджлис и Киев цинично используют друг друга

«В апреле текущего года один из участников экстремисткой группы Стешенко выявлен при въезде на территорию Крыма, куда был направлен Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания Указа Президента России "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития"», — отмечается в релизе ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества» в отношении Велиева и статьей «Участие в экстремистском сообществе» в отношении Стешенко и Третьякова. Велиеву и Третьякову обвинения предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!