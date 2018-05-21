ФСБ опубликовала видео допроса крымского экстремиста

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ФСБ опубликовала видеозапись допроса подозреваемого в экстремизме, которого задержали в Крыму. Ролик размещен на YouTube.

По-видимому, показания дает А. Стешенко. Он и А. Третьяков, по данным спецслужб, входили в экстремистскую группировку, созданную Эролом Велиевым, помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева.

Молодой человек рассказывает о полученном им задании совершить поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева с использованием бутылок с зажигательной смесью. По словам допрашиваемого, Велиев показал ему и его сообщнику Третьякову дом жертвы и приказал купить две бутылки с вином, чтобы замешать в них коктейль Молотова. Однако допрашиваемый якобы отказался выполнять задание, потому что «могли пострадать невинные люди». Он заявил, что Велиев и Третьяков купили бутылки с вином и затем бросили их с коктейлями Молотова в дом муфтия.

Ранее 21 мая ФСБ сообщила о пресечении деятельности экстремистской группы, созданной по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова. Отмечалось, что в состав группы, сформированной в Харькове, в частности, входили бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков.

В январе 2018 года экстремисты подожгли дом муфтия Крыма.

Велиеву и Третьякову обвинения предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

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