Российским пенсионерам захотели дать преимущество над мигрантами

После повышения пенсионного возраста в России поток приезжих из-за рубежа не должен вытеснять граждан России старшего поколения с рынка труда. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной политики Андрей Пудов, передает «Интерфакс».

По словам Пудова, нехватка рабочих мест и дисбаланс ресурсов решался с помощью притока трудовых мигрантов. Однако повышение пенсионного возраста создает условия, при которых нынешнее количество работников из других стран уже не потребуется.

«Мы сможем реализовать, в том числе, миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно», — сказал он.

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​Пудов предупредил, что без повышения возраста выхода на пенсию государство не сможет обеспечить обгоняющий инфляцию рост пенсий.

«Решение, которое мы обсуждаем, позволяет эту нехорошую тенденцию исключить и обеспечить рост пенсий темпами более высокими, чем инфляция. Если ничего не делать, в лучшем случае размер пенсии будет индексироваться по инфляции», — заключил чиновник.

В четверг, 12 июля, комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Российское правительство анонсировало пенсионную реформу в середине июня. Планируется, что пенсионный возраст для мужчин будут постепенно поднимать до 2028 года, для женщин — до 2034-го. Начало реформы намечено на 2019 год. Между тем Госдумой рассматривается возможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

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