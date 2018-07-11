Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу

Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом в среду, 11 июля, сообщает РИА Новости.

За документ проголосовало 14 депутатов.

Ранее в среду председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что повышение пенсионного возраста не должно становится единственной целью пенсионной реформы. По его мнению, необходимости позаботиться об увеличении собираемости пенсионных отчислений и эффективности расходования средств Пенсионного фонда.

В середине июня кабинет министров анонсировал постепенное повышение возраста выхода на пенсию: до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время инициатива министров находится на рассмотрении Госдумы. Парламентарии не исключают вероятность снижения пенсионного возраста для женщин до 60 лет.

Большинство россиян негативно воспринимают изменения в пенсионном законодательстве. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. В политической среде в связи с этим призывают власти внимательно оценить все возможные последствия, и учесть интересы граждан. Коммуникацию между властью и обществом намерены осуществить эксперты Общественной палаты (ОП).

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