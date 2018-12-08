Россиянам облегчат боль

Право человека на обезболивание впервые решили узаконить в России — этот пункт прописали в законопроекте о паллиативной помощи. Документ одобрен правительством и внесен в Госдуму на рассмотрение. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает в субботу, 8 декабря, ТАСС.

«Специально это вписали для того, чтобы никто не терпел сильную боль. Включая все возможные средства, если нужно — сильнодействующие наркотические лекарственные препараты», — пояснила глава Минздрава.

Материалы по теме «Врачи просто не знают и боятся» Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками

Скворцова добавила, что проект предусматривает использование обезболивающих в травмпунктах, интернатах для взрослых, при стационарном лечении, в амбулаторных условиях, на дому и так далее.

На развитие паллиативной помощи, отметила министр, в 2018 году из бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей.

Паллиативная помощь — подход в медицине, который призван улучшить качество жизни людей, столкнувшихся с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. Она включает в себя как медикаментозную, так и психологическую поддержку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!