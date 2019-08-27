Правительство призвало регионы подготовить идеи по модернизации здравоохранения

В правительстве России ждут от регионов предложения, как именно должно быть модернизировано первичное звено здравоохранения. Об этом во вторник, 27 августа, в ходе встречи с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы сейчас по линии правительства будем обсуждать эту тему — и у меня на совещаниях, и мои коллеги будут это делать. Естественно, я хотел бы получить ответные идеи со стороны регионов», — отметил Медведев. Любимов сказал премьеру, что у них уже есть ряд идей.

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20 августа президент России Владимир Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом, а также остался недоволен тем, что происходит с зарплатами врачей. «Вот мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике регионов. Но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе — там близко ничего нет подобного», — сказал глава государства. Он поручил правительству «внимательно посмотреть», как выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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