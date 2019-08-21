Зарплаты врачей захотели резко увеличить

Минимальный уровень зарплат врачей нужно повысить до 170 процентов от средней заработной платы по региону. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.

Речь идет о врачах первичного звена — участковых, врачах общей практики и узких специалистах. Между тем для врачей скорой помощи зарплаты должны быть не менее 200 процентов от средней по региону, считает министр. Для медсестер минимальный уровень оплаты труда должен быть не ниже 70 процентов от средних зарплат, для фельдшеров — не менее 120 процентов.

Скворцова заверила, что для установки таких зарплат не требуется дополнительного финансирования. «Это чисто организационное мероприятие. Очень просим поддержать», — сказала министр.

Меры по повышению уровня зарплат должны способствовать устранению дефицита медицинских кадров, считает Скворцова. Она призвала закрепить долю выплат окладов в структуре заработной платы, то есть гарантированной части заработной платы, не ниже 55 процентов.

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