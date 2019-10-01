Путин обсудит модернизацию здравоохранения

Президент Владимир Путин в среду, 2 октября, проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, будут затронуты вопросы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения.

Предыдущее совещание глава государства провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о дефиците врачей и медицинского персонала. Кроме того, по ее словам, в четырех регионах медики получают менее 30 процентов от средней зарплаты по области.

Глава государства потребовал проанализировать ситуацию и принять меры по укреплению первичного звена здравоохранения.

В стране реализуется нацпроект «Здравоохранение», в задачи которого входит снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста. Положительная динамика должна быть достигнута до 2024 года. Другой острой проблемой стоит нехватка медицинских работников.

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