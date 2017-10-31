В Крыму пожаловались на нехватку врачей

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко заявил, что на полуострове остро не хватает врачей. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Дефицит с врачами острый — около 900 докторов не хватает нашим медицинским организациям государственной формы собственности», — заявил Голенко.

Он добавил, что в 2016-ом году в Крым прибыло 116 молодых специалистов. Но многие из них, по словам Голенко, идут работать в частные клиники либо вообще уходят из здравоохранения, «не выдержав тяжести ответственности за жизнь и здоровье пациентов». Чиновник сообщил, что в 2018 году по программе «Земский доктор» планируется привлечь 55 специалистов для работы в сельских регионах Крыма. Также в следующем году планируется запустить программу «Земский фельдшер». По ней планируется привлекать фельдшеров на работу в сельской местности с единовременной выплатой 500 тысяч рублей.

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В мае Голенко назвал кляузами обращение медиков из Судака, которых местная администрация выселяет из муниципального жилья. Министр подчеркнул, что «Судак — один из немногих регионов, который предоставлял жилье врачам». По его словам, резонанс в СМИ вызван только тем, что «недобросовестные люди раздувают» скандальную историю с попытками выселить из квартир врачей.

В феврале депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала, что главной проблемой Крыма является кадровый вопрос. Она выразила сожаление, что «на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова».