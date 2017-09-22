Болезнь медицины

Дефицит квалифицированных медицинских кадров в Крыму признают и сами врачи, и республиканские чиновники. Работники здравоохранения жалуются на высокую нагрузку, снижение зарплат, отсутствие оборудования. «Лента.ру» выяснила, почему на полуострове складывается такая ситуация.

«Работать фактически невозможно»

В сети широко разошлось эмоциональное интервью работников алупкинской поликлиники №3. Один из врачей жалуется, что за последние месяцы его зарплата сократилась в два раза. «Больница за первый месяц заработала где-то 6 миллионов, за второй месяц — 6 миллионов, за август — 10 миллионов. 60 процентов этих сумм должны идти на зарплаты врачам, а мы получаем голые ставки. Я работаю на ставку с четвертью. Четверть ставки платят за то, что я обслуживаю Гаспру, где 11 тысяч населения плюс отдыхающие, плюс санатории. 23 тысячи у меня составил оклад. До этого весной я получал по 43 тысячи в месяц», — говорит медик.

По его словам, зарплаты медсестер не превышают 10-12 тысяч рублей, в поликлинике нет лора, невропатолога, на четверть ставки работает окулист. Медикаменты поступают крайне низкого качества — «иглы и нитки рассыпаются в руках». По законодательству полагается принимать 16-20 человек за смену, в реальности врач осматривает 55-60 пациентов. «У меня люди сидят в очереди по три часа, я не могу им отказать в приеме», — объясняет он журналистам.

Крымские врачи жалуются на жалуются на высокую нагрузку, снижение зарплат, отсутствие оборудования Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Похожая ситуация в поликлинике №2 Гурзуфа (городская больница). Лор-врач Вячеслав Зайцев рассказал, что врач получает 21 тысячу рублей, медбрат — 11 тысяч, санитарки — 6 тысяч. А пригодное на весь год жилье в Гурзуфе меньше чем за 18 тысяч в месяц не снимешь. «Зарплаты были сносные в 2014 году. Сейчас уже два месяца не платят стимулирующие. Лично я прихожу из желания помогать людям», — объясняет Зайцев. По его словам, в больнице сейчас вместо 5 терапевтов работает один, не хватает всех специалистов. В дефиците современное оборудование. Из-за отсутствия рентгена лор, хирург и стоматолог не могут нормально работать.

«Просто нет врачей»

Главный врач симферопольской городской клинической больницы №7 Светлана Солдатенко говорит, что персонал медучреждении — 1181 человек. «Согласно порядку оказания медицинской помощи, для обеспечения работы стационара необходимо 255 штатных врачей, фактически — 153 человека. Среднего медицинского персонала требуется 466 человек, работают — 266. Младшего медицинского персонала нужно 441 человека, у нас 229. Острая нехватка кадров среди врачей-анестезиологов, по стандартам положено 28 штатных единиц, а имеется 17. Кардиологов необходимо 17, есть всего 7, неврологов должно быть 24, работает только 18. Рентгенологов — 7 вместо 15», — перечисляет она.

На скорой помощи положение не лучше. «В Ялте должно быть 7 бригад, а работает 5, в Алупке вместо трех бригад две и так далее. Люди не хотят идти работать в скорую во-первых, из-за низкой заработной платы, а во-вторых, из-за тяжелого графика», — говорит заведующая подстанцией ялтинской неотложки Галина Буглаг.

Отмечается резкая нехватка бригад скорой помощи Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Кадровый дефицит грозит закрытием больниц. В июне из-за нехватки врачей был закрыт детский стационар в районной больнице в поселке Гвардейское под Симферополем. «Проблема в отсутствии кадров, работали врачи-пенсионеры, они уволились. К сожалению, просто нет врачей в настоящий момент. Если врачей найдем, то стационар снова откроется», — сказал заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.

Комплексный подход

Проблемы в медицине признают и республиканские чиновники. Так, о дефиците квалифицированных специалистов рассказал министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко. «У нас не хватает 900 врачей. 7,5 тысяч врачей (всего работают — прим. «Ленты.ру»). Если мы раньше были укомплектованы на 98 процентов (средний медицинский персонал), то сейчас на 86 процентов», — отмечает глава ведомства. Причем, по его словам, объем работы в последние годы сильно увеличился, поэтому работа специалистов усложнилась в разы.

Власти республики пытаются привлекать новых врачей. «Есть моральное и материальное стимулирование. По материальному мы пытаемся решить вопрос, выполняем указы президента и подтягиваем заработную плату. Сейчас врачи должны зарабатывать 180 процентов от средней зарплаты. При нехватке медперсонала им и вовсе предложили 1,5 ставки, но вместо 8 часов приходится работать 14! Ночные дежурства, труд в праздничные дни — вот что выбивает врачей из колеи», — говорит Голенко. Ведомство ставит себе задачу привлечения специалистов из других регионов, в том числе и из Украины. 50 врачей уже работают по программе «Земский доктор» (молодого специалиста отправляют в села и предоставляют единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для строительства там дома или покупки жилья). В этом году программу продлили, планируется взять еще 55 медиков.

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко констатировал дефицит квалифицированных кадров Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Предусмотрены и дополнительные меры. В текущем году из 250 бюджетных мест по медицинским специальностям в вузах Крыма 185 будут заняты в рамках целевых договоров, подразумевающих закрепление будущего выпускника за конкретной больницей. Еще 118 договоров заключено на обучение в ординатуре. Это позволит пополнить штат медицинских учреждений полуострова специалистами.

Правительство РК сейчас решает вопрос выделения средств на приобретение для будущих врачей служебного жилья в сельских районах. Кроме того, разрабатывается пакет мер соцподдержки, подразумевающих льготы на услуги ЖКХ и транспорта для сельских врачей. «Проблема нехватки медицинских кадров является одной из самых насущных. Чтобы решить ее, в частности, мы намерены выделять до тридцати тысяч рублей на аренду жилья для врачей, которые приедут к нам с материка», — пояснил глава республики Сергей Аксенов.

Впрочем, даже реализация этих мер может и не решить проблему. Многим действительно хорошим врачам предлагают работу в частных клиниках, куда они с радостью уходят из серых и старых городских поликлиник. Высокие зарплаты, уютные просторные и светлые кабинеты — вот что такое частная клиника. В государственных медучреждениях этого пока нет. Очевидно, что действовать нужно комплексно: повысить медикам зарплаты, улучшить условия работы, обеспечить профессиональную и качественную подготовку. Только так крымчане смогут получить квалифицированное медицинское обслуживание и обрести уверенность в компетентности врачей.