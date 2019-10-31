Федеральный бюджет возьмет на себя 90 процентов расходов на здравоохранение

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский по итогам заседания президиума Госсовета в сфере здравоохранения заявил, что 90 процентов финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране возьмет на себя федеральный бюджет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Воскресенского, в ходе заседания обсуждали много вопросов и было решено выделить «серьезные деньги». «Мне некорректно их называть, это сделает правительство России, но мы договорились, что 90 процентов финансовых обязательств возьмет на себя федеральный центр», — сказал он.

Руководитель региона также уточнил, что в ближайшие пять лет страну ждет масштабная модернизация первичного звена: приведение в порядок ФАП, ЦРБ, поликлиник. По мнению Воскресенского, в отдельных местах они находятся в печальном состоянии, и там невозможно работать.

В начале октября президент России Владимир Путин анонсировал проведение заседания Госсовета по вопросам здравоохранения. Предыдущее совещание было проведено 20 августа и посвящено модернизации первичного звена.

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