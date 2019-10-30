Губернатора Владимирской области уличили в игнорировании проблем в медицине

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отказался общаться с журналистами на тему обысков в областной клинической больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сперва глава региона, торопясь на поезд, проигнорировал репортеров, переадресовав вопросы в местный департамент здравоохранения. Позднее, на выходе из фитнес-центра, Сипягин также не стал комментировать эту тему, сел в машину и уехал.

По данным «Интерфакса», утром 30 октября во владимирской ОКБ начались обыски и изъятие документов. В этот же день Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о растрате бюджетных средств в особо крупном размере при закупке «высокотехнологичного медицинского оборудования». Как пишет РЕН ТВ, следственные действия могут быть связаны с закупками для учреждения томографов по завышенной цене.

На фоне этих событий губернатор Сипягин инициировал увольнение главврача ОКБ Любови Быковой, сообщает «Зебра ТВ».

Журналисты также напоминают, что 31 октября Сипягину, как и главам других регионов, необходимо будет отчитаться перед президентом России Владимиром Путиным на заседании Госсовета, которое будет посвящено теме здравоохранения. Мероприятие пройдет в Калининграде.

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