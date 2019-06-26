Губернатор Владимирской области ответил на совет чиновницы рожать вместо учебы

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомменитировал заявление заместителя директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, которая посоветовала россиянкам отдать предпочтение материнству вместо учебы. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Сипягина, Арсенина «выразила свое мнение как врач». «Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу», — отметил губернатор, выразив мнение, что у людей могут быть разные приоритеты в жизни.

Ранее Юлия Арсенина заявила, что россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству. По ее мнению, матери не должны осуждать дочерей, если те забеременели в раннем возрасте вне брака.

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