Раскрыт доход посоветовавшей россиянкам материнство вместо учебы чиновницы

Стал известен годовой доход заместителя директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, которая посоветовала россиянкам отдать предпочтение материнству вместо учебы. Сведения опубликованы на сайте региональной администрации.

Согласно документам, за 2018 год Арсенина заработала 900 тысяч рублей. Помимо этого, в собственности у чиновницы находится квартира на территории России площадью 64,9 квадратных метра. Еще одна квартира площадью 57 квадратных метров находится у нее в пользовании.

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