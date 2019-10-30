Российские губернаторы решили «откровенно и искренне» обсудить медицину

Около 50 глав российских регионов собрались на семинаре-совещании, чтобы обсудить основные вопросы региональной медицины. Как сообщает РИА Новости, мероприятие проходит в городе Светлогорск Калининградской области в преддверии расширенного заседания президиума Госсовета России.

Губернаторы, в частности, обсуждают темы укрепления первичного звена, оптимизации расходов в системе обязательного медицинского страхования, развития звена высокотехнологичной медицинской помощи. «Обсуждаем, что нужно сделать, чтобы наши люди получали более качественное медицинское обслуживание», — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как рассказал в свою очередь губернатор Костромской области Сергей Ситников, в рамках такого формата главы регионов без участия членов правительства «откровенно и искренне» говорят о проблемах. «Важно, чтобы проблема была рассмотрена теми людьми, кто работает "на земле", и донесена до федеральных органов власти, чтобы решения соответствовали в полной мере проблематике», — отметил он.

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По словам временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, одним из важнейших вопросов является привлечение в регионы новых специалистов. Речь, как отметил глава региона, идет как о первичном звене, так и о высокотехнологичной медицине. Он добавил, что обсуждается также вопрос дифференциации заработных плат.

В начале октября президент России Владимир Путин анонсировал проведение заседания Госсовета по вопросам здравоохранения.

Предыдущее совещание было проведено 20 августа и было посвящено модернизации первичного звена. Тогда министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о дефиците врачей и медицинского персонала. Кроме того, по ее словам, в четырех регионах медики получают менее 30 процентов от средней зарплаты по области. Глава государства потребовал проанализировать ситуацию и принять меры по укреплению первичного звена здравоохранения.

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