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В США решили объяснить санкции против Дерипаски

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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска

Минфин США решил рассекретить материалы, где объясняется введение санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В течение 75 дней, до 21 февраля 2020 года, миллиардеру должны предоставить все материалы, на основании которых против него ввели меры. Также американская сторона должна рассмотреть запрос о пересмотре санкций.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников отметил, что каждый человек вправе знать, в чем его обвиняют. «После длительного неисполнения своей процессуальной обязанности Минфин США, наконец, внял аргументам Дерипаски и согласился раскрыть ранее засекреченные [документы]», — цитирует его РБК.

Часть материалов, которые суд использовал в качестве доводов для введения мер, были засекречены. Отмечается, что американский Минфин обнародовал только тексты газет The Nation, The Telegraph и The Times — они также служили обоснованием для введения санкций.

В середине ноября Дерипаска пытался оспорить решение американского суда и направил Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина прошение о снятии с себя санкций. В частности, он пытался опровергнуть одно из оснований — работу в российском энергетическом секторе. Ранее бизнесмену принадлежала компания «ЕвроСибЭнерго», но это уже не актуально, поскольку Дерипаска больше не контролирует En+, в которую она входит.

Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и лично Дерипаска остались под санкциями.

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