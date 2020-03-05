В коронавирусе увидели самую большую в истории человечества угрозу для экономики

Эксперты предупредили, что вызванная коронавирусом вспышка заболевания COVID-19, постепенно охватывающая все больше стран, может вызвать рецессию и будет продолжать наносить сильные удары по жизни и работе людей во всем мире. Об этом пишет Al Arabiya.

Постоянные путешествия, поставки товаров и услуг между странами стали неотъемлемой частью XXI века. Таким образом, риск того, что эпидемия станет причиной подрыва глобальной экономики, сейчас выше, чем в любое другое время за всю историю человечества, пишет издание.

«Нас отделяет от заразной болезни всего лишь один перелет; один лишь перелет также отделяет нас от полноценной эпидемии», — подчеркнула региональный директор компании по оказанию медицинской и туристической безопасности International SOS Мария-Луиза Ван Эйк (Marie-Louise Van Eck).

На прошлой неделе публичные компании по всему миру за неделю лишились пяти триллионов долларов из-за обвала рынков на фоне угрозы глобальной эпидемии коронавируса, напоминает Al Arabiya. Это падение котировок стало сильнейшим со времен мирового экономического кризиса 2008 года.

Вслед за мировыми рынками обвал случился и на российском. 27 февраля стало худшим днем для российского фондового рынка за два года. На следующий день падение индексов в России продолжилось.

В начале июля аналитики Bank of America заявили, что мир может погрузиться в глубокий экономический кризис, аналогичный тому, что произошел 20 лет назад. На это якобы указывают тренды на мировых рынках. В связи с этим России предрекли повторение дефолта 1998 года.

В июне о надвигающемся мировом финансовом кризисе предупреждал Всемирный банк. Организация отмечала, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.

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