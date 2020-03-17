Названы сроки появления вакцины от коронавируса в России

В России и других развитых странах вакцина от нового коронавируса может появиться через полгода. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, пишет РИА Новости.

По словам Щелканова, оценка ВОЗ, по которой вакцина от SARS-CoV-2 появится в течение полутора лет, учитывает развивающиеся страны: «В масштабах планеты вакцина, по-видимому, будет готова, то, что они могут гарантировать, — это год-полтора. Хотя в развитых странах она появится примерно через полгода, к лету, в том числе в России».

Вирусолог добавил, что для развития коронавируса важна низкая температура, но не ниже нуля, и высокая влажность. Он также напомнил, что вирус живет на столах около 6-8 часов, а на металлических предметах еще меньше.

Ранее китайские исследователи пришли к выводу, что у детей, зараженных коронавирусом, как правило, проявляются лишь слабые симптомы COVID-19. В то же время они оказались скрытыми разносчиками инфекции, даже если у них нет видимых признаков заболевания.

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