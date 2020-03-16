Названа причина высокой смертности от коронавируса

Специалисты по общественному здравоохранению заявили, что загрязнение воздуха от сжигания автомобильного топлива является одной из причин высокой смертности от пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Европейский альянс общественного здравоохранения предупредил, что загрязненный городской воздух, который вызывает гипертонию, диабет и респираторные заболевания, может привести к увеличению общей смертности от COVID-19. Пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердца, вызванными длительным воздействием взвешенных в воздухе частиц, в меньшей степени способны бороться с легочными инфекциями и имеют больше шансов умереть.

Хотя в настоящее время нет доказанной связи между смертностью от COVID-19 и загрязнением воздуха, исследование вспышки атипичной пневмонии в 2003 году показало, что пациенты в регионах с умеренным уровнем загрязнения воздуха умирали на 84 процента чаще, чем больные, живущие в местности с низким уровнем загрязнения воздуха.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 6705, общее число случаев заражения составило 174 786, из них выздоровело 77 657 человек.

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