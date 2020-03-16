Россияне резко закупились бактерицидными лампами и вызвали дефицит

На фоне распространения эпидемии коронавируса в России возник дефицит бактерицидных ламп и излучателей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спрос на устройства резко вырос, из-за чего товары в онлайн-магазинах подорожали на 50-100 процентов. К примеру, на сайте And-Omron.ru облучатель Кварц ДКБУ-9 за два дня подорожал с 2,4 до 3,7 тысячи рублей.

Представитель онлайн-магазина объяснил скачок цены закрытием границы с Китаем — основным поставщиком ламп для аппарата. «Подорожание связано с тем, что они [облучатели] заканчиваются, а новые не поступают. Основной компонент облучателя — это лампы, которые производят в Китае. Сейчас поставки оттуда прекращены и нам придется заказывать более дорогие лампы из Германии», — сказал он в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Также сотрудник магазина допустил полное прекращение поставок иностранных ламп в Россию, если будет принято решение о закрытии границ с Евросоюзом. «Такой вариант тоже возможен», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские магазины и службы доставки отметили повышение покупательского спроса на крупы, макароны и консервы. Россияне скупают также средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также ослабления курса рубля.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек. В России зафиксировано 93 случая заражения.

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