Сеть магазинов ограничила продажу крупы в России

В сети магазинов Spar ограничили продажу круп из-за ажиотажа, вызванного риском распространения коронавируса в России. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», в одни руки отпускают не больше пяти упаковок. Таблички с предупреждениями появились на полках с гречкой и рисом.

Представитель сети объяснила, что это было сделано для того, чтобы пресечь панику. «Нет никакой необходимости покупать тонну риса покупателям. Это сделано, чтобы предотвратить массовую истерию и чтобы не было спекуляций», — объяснили в Spar и заверили, что поводов для беспокойства нет.

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Кроме того, в некоторых магазинах сети покупателей просят оплачивать покупки только картами.

По последним данным, в России зарегистрировано более 100 случаев инфицирования. Большинство зараженных находится в Москве. В столице закрыли школы и отменили массовые мероприятия численностью более 50 человек, некоторые компании перевели сотрудников на удаленную работу.

На фоне роста числа заразившихся россиян призвали не опустошать полки в магазинах. В Ассоциации компаний розничной торговли объявили, что запасов продуктов в российских магазинах хватит на восемь недель. Сейчас ретейлеры сообщают о повышенном спросе на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу.

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