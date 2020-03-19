Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает Telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

По словам Раковой, среди выздоровевших две женщины и двое мужчин. Их лабораторные анализы показали отрицательный результат. Все пациенты находятся в хорошем состоянии.

«Сегодня были выписаны еще четыре пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», — сказала заммэра.

Ранее 19 марта сообщалось, что в Липецкой области выписали троих заразившихся коронавирусом пациентов, выезжавших за рубеж. Они полностью выздоровели, новых случаев инфицирования коронавирусом в регионе не выявлено. В Москве полностью излечились от коронавируса пять пациентов.

На всей территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Всего в стране зафиксированы 199 случаев заражения.