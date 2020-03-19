Названа еще одна опасность коронавируса для российской медицины

Врачи назвали еще одну опасность, которую может нести коронавирус для российской медицины — отделения переливания крови в России опасаются возможного дефицита, который связан со страхом доноров перед распространением коронавируса. Об этом сообщается на странице РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Facebook.

«Люди не боятся ездить в гипермаркеты и сметать продукты и товары с полок, но боятся ездить в Центры крови и отделения переливания крови», — говорится в сообщении.

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Для лечения короновирусной пневмонии также необходима кровь и плазма, подчеркивается в сообщении. Кроме того, от этих компонентов нередко зависит жизнь гематологических и онкологических пациентов, в том числе детей.

Там также отметили пользу донорства для здоровья. «Перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови. В это неспокойное время это отличный способ не только помочь людям, нуждающимся в компонентах крови, но и самим ответственно относиться к своему здоровью», —говорится в сообщении.

Специалисты призывали жителей столицы сдать кровь, плазму и тромбоциты. «Убедительно просим вас проявить мужество и человечность и не быть равнодушными, а также не поддаваться всеобщей панике», — призывают медики. Врачи также запустили в соцсетях флешмоб #ЯМыДоноры, чтобы привлечь внимание к проблеме.

С 19 марта на всей территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В России случаи зафиксированы 199 случаев заражения, один человек скончался.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова опровергла данные о нехватке в России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По ее словам, готовы к использованию более 40 тысяч аппаратов, правительство выделило средства на закупку еще свыше 500.