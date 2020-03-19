Названа еще одна опасность коронавируса для российской медицины

Врачи назвали еще одну опасность, которую может нести коронавирус для российской медицины — отделения переливания крови в России опасаются возможного дефицита, который связан со страхом доноров перед распространением коронавируса. Об этом сообщается на странице РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Facebook.
«Люди не боятся ездить в гипермаркеты и сметать продукты и товары с полок, но боятся ездить в Центры крови и отделения переливания крови», — говорится в сообщении.
Для лечения короновирусной пневмонии также необходима кровь и плазма, подчеркивается в сообщении. Кроме того, от этих компонентов нередко зависит жизнь гематологических и онкологических пациентов, в том числе детей.
Там также отметили пользу донорства для здоровья. «Перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови. В это неспокойное время это отличный способ не только помочь людям, нуждающимся в компонентах крови, но и самим ответственно относиться к своему здоровью», —говорится в сообщении.
Специалисты призывали жителей столицы сдать кровь, плазму и тромбоциты. «Убедительно просим вас проявить мужество и человечность и не быть равнодушными, а также не поддаваться всеобщей панике», — призывают медики. Врачи также запустили в соцсетях флешмоб #ЯМыДоноры, чтобы привлечь внимание к проблеме.
С 19 марта на всей территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В России случаи зафиксированы 199 случаев заражения, один человек скончался.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова опровергла данные о нехватке в России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По ее словам, готовы к использованию более 40 тысяч аппаратов, правительство выделило средства на закупку еще свыше 500.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения