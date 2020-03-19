Раскрыты детали расшифровки генома коронавируса

В Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа имени Смородинцева, ученым которого удалось полностью расшифровать геном коронавируса, раскрыли детали своей работы. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает портал «Доктор Питер».

Как пояснил руководитель института Дмитрий Лиознов, специалистам удалось установить, что SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение. «От животных, и все-таки от летучих мышей. Так что мы снова убеждаемся в том, что все теории заговора несостоятельны», — подчеркнул он.

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При этом Лиознов отметил, что институт продолжит исследовать данный вирус. Кроме того, НИИ будет помогать клиникам с лабораторной диагностикой инфекции.

О том, что российские ученые смогли расшифровать полный геном коронавируса, стало известно ранее 19 марта. Сообщалось, что генетические данные загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID, которую используют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие мировые исследовательские группы для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

По последним данным, всего в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксировано в Москве. В связи с распространением инфекции, на всей территории России начал действовать режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

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