Новые случаи коронавируса нашли в 23 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом были выявлены в 23 регионах России. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

Больше всего зараженных было выявлено в Москве — 12 человек. В Московской и Свердловской областях зафиксировали по пять случаев инфицирования, в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях — по три случая, в Тамбовской, Кировской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае — по два случая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!