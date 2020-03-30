Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Агрессивность коронавируса постепенно снижается. Об этом заявил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов, передает РИА Новости.
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач. «Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — поделился он. По мнению Шумилова, спад распространения инфекции произойдет в течение месяца.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в конце апреля — начале мая вспышка коронавирусной инфекции в России должна утихнуть. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подтвердила этот прогноз.
По последним данным, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Из них восемь человек умерли, еще 64 человека — вылечились. Всего в мире насчитывается более 722,4 тысячи зараженных.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения