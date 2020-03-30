Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Агрессивность коронавируса постепенно снижается. Об этом заявил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов, передает РИА Новости.

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач. «Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — поделился он. По мнению Шумилова, спад распространения инфекции произойдет в течение месяца.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в конце апреля — начале мая вспышка коронавирусной инфекции в России должна утихнуть. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подтвердила этот прогноз.

По последним данным, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Из них восемь человек умерли, еще 64 человека — вылечились. Всего в мире насчитывается более 722,4 тысячи зараженных.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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