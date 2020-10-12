Россиянин расстрелял виновника ДТП

В поселке Выкатной Ханты-Мансийского автономного округа россиянин убил виновника аварии. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сразу после ДТП водитель вышел из машины и расстрелял из ружья того, кто устроил аварию. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По факту инцидента следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что инвестора обвинили в убийстве председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Залесский» из-за недосдачи профинансированных квартир. Мужчине передали лишь шесть из восьми профинансированных квартир, кроме того, инвестор остался без прибыли от продаж в размере 20 миллионов рублей. Тогда он приехал к дому председателя ЖСК и расстрелял бизнес-партнера.