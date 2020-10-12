Появилась ориентировка на 18-летнего стрелка из Нижегородской области

Правоохранительные органы распространили ориентировку на 18-летнего россиянина, обстрелявшего рейсовый автобус в Нижегородской области. Появившийся документ в понедельник, 12 октября, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Как следует из ориентировки, в преступлении подозревается Данил Монахов 2002 года рождения. По данным полиции, у стрелка при себе имеются два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. Кроме того, известно, что он может передвигаться на автомобиле KIA Ceed белого цвета или на серебристом KIA Spectra.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу россиянин приехал в село Большеорловское из Нижнего Новгорода погостить у бабушки. Перед тем, как устроить нападение на автобусной остановке, он застрелил свою родственницу.

Стрельба на автобусной остановке в Большеорловском Нижегородской области произошла 12 октября. В результате четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Отмечалось, что нападавший заранее ждал автобус на остановке и готовился к атаке. После совершения нападения ему удалось скрыться в лесу.