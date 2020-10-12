Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Нижегородской области

Состояние граждан, которых неизвестный расстрелял на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, оценили как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и трое получили ранения в результате расстрела рейсового автобуса.

Нападавший — 18-летний уроженец Нижнего Новгорода Даниил Малахов. Он приехал в село Большеорловское к бабушке. Известно, что перед атакой злоумышленник застрелил свою родственницу. Стрелка ищет полиция.