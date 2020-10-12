В Росгвардии рассказали об оружии стрелка из Нижегородской области

18-летний Данил Монахов, подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области, законно владел охотничьим гладкоствольным ружьем. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Разрешение на оружие молодой человек получил 17 сентября 2020 года. Перед этим он также получил необходимую справку в психдиспансере.

12 октября Данил Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте, бабушка стрелка госпитализирована. После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где открыл огонь по прохожим и подъехавшему автобусу. Водителю удалось увести машину из-под обстрела. Никто из пассажиров не пострадал.

Монахов скрылся в лесу. На его поиски отправлены сотрудники Росгвардии, СОБР и ОМОН.