Водитель расстрелянного в Нижегородской области автобуса рассказал о нападении

В Нижегородской области водитель автобуса, по которому открыл огонь 18-летний Данил Монахов, рассказал, что едва успел покинуть место стрельбы. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его словам, подъехав к остановке, он услышал выстрелы за домом, а затем увидел, как рядом с остановкой упал пожилой мужчина, поднялся и убежал. После этого водитель увидел самого стрелка — тот вышел из подъезда с двумя ружьями и стал стрелять по автобусу — мужчина смог быстро увести машину из-под огня. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что перед тем, как пойти на остановку, Данил Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте, бабушка стрелка госпитализирована.

Монахову удалось скрыться. На его поиски отправлены сотрудники Росгвардии, СОБР и ОМОН.