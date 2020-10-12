Появилось видео обыска в доме у нижегородского стрелка

Следственный комитет России (СКР) провел обыски по месту жительства 18-летнего Данила Монахова, расстрелявшего людей в селе Большеорловское Нижегородской области. Оперативное видео появилось на YouTube-канале СКР.
На полу в доме стрелка видны пятна крови. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники СКР допросили свидетелей, назначен ряд экспертиз.
По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в больнице на операционном столе скончалась Галина Монахова, бабушка стрелка. Раненую внуком женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачам не удалось ее спасти. Число погибших от действий Монахова достигло четырех человек.