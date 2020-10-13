Нижегородский стрелок незаконно получил разрешение на оружие

Уроженец Нижнего Новгорода Данил Монахов, который убил трех человек и покончил с собой, получил разрешение на оружие без обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отметили, что справку Монахов получил у сотрудников частной медицинской организации. Они выдали документ без медицинского исследования. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

В СКР добавили, что Монахов наблюдался у врача из-за депрессии, а в более раннем возрасте проявлял агрессию.

Прокуратура Нижегородской области займется проверкой соблюдения законодательства при получении подозреваемым лицензии на оружие.

Ранее бывший одноклассник нижегородского стрелка рассказывал, что в поведении его друга всегда были странности. «Уши трогать нельзя было, начался бы нервный тик. В детстве тики были, рассказывал, просто так», — вспоминал бывший одноклассник Монахова.

Погибшему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, цель которой установить психическое состояние стрелка и мотивы его поступка.

Утром 13 октября Данила Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.

Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед, стрелок убил его на месте, а затем открыл огонь по пассажирскому автобусу. Всего в результате стрельбы три человека погибли, еще три получили ранения. Бабушка стрелка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.