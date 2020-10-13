Друг нижегородского стрелка рассказал об их последнем разговоре

Друг и бывший одноклассник Данилы Монахова, убившего трех человек и покончившего с собой, рассказал о стрелке и об их последнем разговоре. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Молодой человек не заметил за Монаховым нетипичного поведения в день расстрела — приятели говорили о том же, о чем и всегда. Однако, по словам юноши, определенные странности в поведении его друга были всегда. «Уши трогать нельзя было, начался бы нервный тик. В детстве тики были, рассказывал, просто так», — вспоминал бывший одноклассник Монахова.

Он также заявил, что нижегородского стрелка не травили в школе и у него не было проблем с родителями.

Ранее сообщалось, что погибшему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, цель которой установить психическое состояние стрелка и мотивы его поступка.

Утром 13 октября Данилу Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.

Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед, стрелок убил его на месте, а затем открыл огонь по пассажирскому автобусу. Всего в результате стрельбы три человека погибли, еще три получили ранения. Бабушка стрелка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.