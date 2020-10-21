Оперативника уголовного розыска арестовали за ограбление россиянина в подъезде

В Санкт-Петербурге арестован бывший сотрудник полиции Сергей Иванченко. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «Интерфакс»

По данным агентства, оперативник уголовного розыска Приморского района Северной столицы вместе с неизвестным пока следствию коллегой занимался розыском предполагаемого преступника. В подъезде жилого дома в Дмитровском переулке мужчины остановили местного жителя и нанесли ему удары по голове и телу, от чего россиянин получил серьезную черепно-мозговую травму. После полицейские в штатском отобрали у потерпевшего банковскую карту и сняли с нее 13 тысяч рублей.

Подозреваемые решили скрыть совершенное преступление и составили на пострадавшего от их действий человека протокол об административном правонарушении, которого, как выяснилось мужчина не совершал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

6 октября сообщалось, что в Уфе трое бывших полицейских получили условные сроки от двух до трех с половиной лет за то, что прогнали следователей Следственного комитета России (СКР), которые хотели провести осмотр в отделе полиции.